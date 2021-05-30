В отношении екатеринбургского стрелка возбуждено уголовное дело

В отношении екатеринбургского стрелка возбуждено уголовное дело
В отношении екатеринбургского стрелка возбуждено уголовное дело
Вчера, 23:20ПроисшествияФото: E1.RU
Возбуждено уголовное дело о стрельбе, во время которой травмы получил 9-летний ребенок и сотрудник правоохранительных органов в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

30 мая 48-летний мужчина по фамилии Болков, который ранее работал в МВД, выстрелил из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ и статье 317 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

На данный момент на месте инцидента работают следователи и криминалисты. Подозреваемый задержан, и в скором времени будет доставлен на допрос в следственный отдел регионального СУ СК России.

Напомним, перед тем, как начать стрельбу, Болков отправил сообщения своим знакомым. Он сообщил, что ему «надоела жизнь». По данным СМИ, накануне от мужчины ушла жена, он находился в алкогольном запое. По мнению очевидцев, на фоне происходящего у мужчины случился нервный срыв.

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Екатеринбург
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