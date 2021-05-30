В убийстве котят в Талице подозревается 19-летняя девушка

В убийстве котят в Талице подозревается 19-летняя девушка
В убийстве котят в Талице подозревается 19-летняя девушка
Сегодня, 14:20ПроисшествияФото: pixabay.com
В убийстве нескольких новорожденных котят в Талице подозревается 19-летняя девушка. Она лишила жизни беспомощных животных ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками полиции Талицы установили личность девушки, которая подозревается в убийстве животных. Расправу 19-летняя местная жительница сняла на камеру мобильника и послала подруге. Та, в свою очередь, отправила видео другим знакомым. Так ролик попал в интернет и получил широкую огласку.

Подозреваемая живет в общежитии, отдельно от воспитывавших ее опекунов.

Те, кто занимался ее воспитанием до наступления 18 лет, характеризуются исключительно положительно, поэтому камни в их огород бросать было бы несправедливо. Когда девушка училась в школе, успехами в учебе она не блистала, находилась под наблюдением у соответствующих медицинских специалистов. На данный момент официального диагноза о заболевании не имеет, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данному инциденту сотрудники полиции проводят проверку. Как отметил Валерий Горелых, стражи правопорядка намерены ходатайствовать перед прокуратурой о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животными»).

Напомним, неизвестные убили собаку в подъезде многоквартирного жилого дома на Сухоложском в Нижнем Тагиле. Труп животного обнаружили вечером 28 мая жильцы на лестничной клетке.

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