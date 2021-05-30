В убийстве котят в Талице подозревается 19-летняя девушка

Те, кто занимался ее воспитанием до наступления 18 лет, характеризуются исключительно положительно, поэтому камни в их огород бросать было бы несправедливо. Когда девушка училась в школе, успехами в учебе она не блистала, находилась под наблюдением у соответствующих медицинских специалистов. На данный момент официального диагноза о заболевании не имеет, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.