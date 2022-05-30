Из-за столкновения двух трамваев в центре Екатеринбурга заблокировано движение

Из-за столкновения двух трамваев в центре Екатеринбурга заблокировано движение
Из-за столкновения двух трамваев в центре Екатеринбурга заблокировано движение
Сегодня, 10:25ПроисшествияФото: е1.ru
Два трамвая столкнулись в центре Екатеринбурга.

Необычное ДТП произошло в центре Екатеринбурга на улице Радищева. Приблизительно в 08:30 сегодня, 30 мая, столкнулись два трамвая. Один из вагонов трамваев сошел с рельсов, сообщает Е1. Судя по кадрам, один из трамваев принадлежит маршруту №517.

После того, как ДТП произошло, его последствия запечатлели на видео свидетели событий. Автор ролика эмоционально среагировал на произошедшее. За кадром он задается вопросами, как могло случиться ДТП и все ли живы в салоне.

Известно, что на место приехали спасатели. Про пострадавших пока не сообщается.

Напомним, что ранее в областном центре тоже было необычное ДТП с трамваем. Данное транспортное средство протаранило автомашину BMW. Авария произошла в дневное время 12 мая.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
дтпавариятрамваиЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы