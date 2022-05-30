Из-за столкновения двух трамваев в центре Екатеринбурга заблокировано движение

Необычное ДТП произошло в центре Екатеринбурга на улице Радищева. Приблизительно в 08:30 сегодня, 30 мая, столкнулись два трамвая. Один из вагонов трамваев сошел с рельсов, сообщает Е1. Судя по кадрам, один из трамваев принадлежит маршруту №517.
После того, как ДТП произошло, его последствия запечатлели на видео свидетели событий. Автор ролика эмоционально среагировал на произошедшее. За кадром он задается вопросами, как могло случиться ДТП и все ли живы в салоне.
Известно, что на место приехали спасатели. Про пострадавших пока не сообщается.
Напомним, что ранее в областном центре тоже было необычное ДТП с трамваем. Данное транспортное средство протаранило автомашину BMW. Авария произошла в дневное время 12 мая.