Мужчина зарезал бывшую девушку на глазах у ее сына в Ленобласти

В Ленобласти мужчина зарезал бывшую девушку на глазах у ее ребенка в батутном центре. ЧП произошло в городе Всеволожска, сообщается Газета.ру со ссылкой на Telegram-канале «Mash на Мойке».
Известно, что 31-летний злоумышленник ранее трехкратно судим. Он пришел на работу к своей экс-возлюбленной, где начал с ней ссору. В тот день с 35-летней женщиной на работе был ее 11-летний сын.
На пике конфликта мужчина всадил в грудь женщины нож. Она сумела дойти до соседнего помещения с просьбой о помощи. Но травма оказалась несовместимой с жизнью, и врачи уже ничем не смогли ей помочь.
Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего.