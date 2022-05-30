Мужчина зарезал бывшую девушку на глазах у ее сына в Ленобласти

Мужчина зарезал бывшую девушку на глазах у ее сына в Ленобласти
Мужчина зарезал бывшую девушку на глазах у ее сына в Ленобласти
Сегодня, 16:40ПроисшествияФото: pixabay.com
В батутном центре Всеволожска мужчина прямо на рабочем месте всадил нож в грудь своей экс-возлюбленной.

В Ленобласти мужчина зарезал бывшую девушку на глазах у ее ребенка в батутном центре. ЧП произошло в городе Всеволожска, сообщается Газета.ру со ссылкой на Telegram-канале «Mash на Мойке».

Известно, что 31-летний злоумышленник ранее трехкратно судим. Он пришел на работу к своей экс-возлюбленной, где начал с ней ссору. В тот день с 35-летней женщиной на работе был ее 11-летний сын.

На пике конфликта мужчина всадил в грудь женщины нож. Она сумела дойти до соседнего помещения с просьбой о помощи. Но травма оказалась несовместимой с жизнью, и врачи уже ничем не смогли ей помочь.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего.

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