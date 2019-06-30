Военнослужащий из Нижнего Тагила утонул во время отдыха в Крыму

Супруги с детьми поплыли в море на матрасе. Женщина плавала, а отец смотрел за детьми. Старший ребенок находился в воде, младший – сидел на матрасе, но в какой-то момент упал в воду. Тогда мужчина схватил мальчика, а его жена поплыла за матрасом. Затем она услышала крики старшего сына о том, что его брат тонет. Отца с ними рядом не было.