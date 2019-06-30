Военнослужащий из Нижнего Тагила утонул во время отдыха в Крыму
Сегодня, 10:37ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Военнослужащий из Нижнего Тагила с семьёй отдыхал в Крыму. Во время купания он пытался вытащить из воды своего ребенка, но утонул сам, сообщает life.
Сюжеты: Нижний Тагил
Супруги с детьми поплыли в море на матрасе. Женщина плавала, а отец смотрел за детьми. Старший ребенок находился в воде, младший – сидел на матрасе, но в какой-то момент упал в воду. Тогда мужчина схватил мальчика, а его жена поплыла за матрасом. Затем она услышала крики старшего сына о том, что его брат тонет. Отца с ними рядом не было.
Женщину и детей вытащили на берег очевидцы. После этого они смогли вытащить из воды и военнослужащего. Один из очевидцев предложил доставить его в больницу, сказав, что скорая будет ехать слишком долго. Однако когда его довезли до больницы, он уже был мертв. Скорая помощь была месте происшествия спустя семь минут после вызова.
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