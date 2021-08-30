Пожар у деревни Хомутовка под Первоуральском смогли остановить спасатели

Возгорание началось 26 августа. Как позднее выяснили пожарные-дознаватели, причиной пожара стал непотушенный костёр. В департаменте информполитики Свердловской области подчеркнули, что по факту возникновения возгорания были возбуждены два уголовных дела по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем» (ч. 1 ст. 261 УК РФ).