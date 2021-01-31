Тагильский блогер с ершиком и конституцией был задержан на несогласованном митинге

В 2000 году Максим Емельянов был арестован по подозрению в краже и отпущен под подписку о невыезде. Был осужден по статье «грабеж», по которой в 2001 году получил условный срок. В 2016 году привлекался к административной ответственности за пьяную езду повторно. Ему назначили 200 часов обязательных работ, а позже изменили на арест на 13 суток. В 2012 фигурировал в деле о нарушении авторских прав.