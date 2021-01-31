Тагильский блогер с ершиком и конституцией был задержан на несогласованном митинге

Тагильский блогер с ершиком и конституцией был задержан на несогласованном митинге

Сегодня, 20:15ПроисшествияPhoto: «96.ru» во «Вконтакте»
31 января в Нижнем Тагиле на несогласованном митинге был задержан блогер Максим Емельянов. Он пришел на акцию с ершиком и конституцией.

Сам задержанный утверждает, что ему так и не назвали причину задержания. На блогера был составлен административный материал, по которому уже назначили судебное заседание, рассказывает он в администрируемой группе «96.ru» во «Вконтакте».

Я просто постоял в центре хоровода с ершиком. Не кричал лозунгов и не носил плакаты, говорит блогер.

Напомним, Максим Емельянов неоднократно устраивал пикеты, участвовал в экологических митингах. Собирал подписи за прямые выборы мэра. В разговоре с редакцией TagilCity.ru, эксперты затруднялись определить политическую направленность этого блогера.

В августе 2020 года, будучи администратором группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте», опубликовал статью, где обвинил главврача Демидовской больницы в принуждении персонала вышивать медицинские маски. Из-за инцидента стал фигурантом административного производства по статье «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации».

В 2000 году Максим Емельянов был арестован по подозрению в краже и отпущен под подписку о невыезде. Был осужден по статье «грабеж», по которой в 2001 году получил условный срок. В 2016 году привлекался к административной ответственности за пьяную езду повторно. Ему назначили 200 часов обязательных работ, а позже изменили на арест на 13 суток. В 2012 фигурировал в деле о нарушении авторских прав.

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