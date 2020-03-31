За сутки в Нижнем Тагиле произошло 13 пожаров

30 марта случился пожар в многоэтажке на улице Зари. На лестничной площадке между шестым и седьмым этажами горел мусор. В подъезде произошло задымление, жильцы почувствовали запах и вызвали пожарных. С огнем жителям дома удалось справиться самостоятельно до прибытия пожарного расчета. На место выезжали семь человек личного состава на трех единицах спецтехники. Площадь пожара составила один квадратный метр. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, виновный устанавливается.

31 марта ночью произошел пожар в коллективном саду № 7а УВЗ. На площади 15 квадратных метров горела кровля садового дома. В тушении огня принимали участие семь сотрудников МЧС на двух спецмашинах. Причиной пожара, по предварительным данным, явилось короткое замыкание.

Кроме того, за 30 марта зафиксировано несколько случаев горения сухой травы. В частности, пожарные выезжали в район железнодорожной станции на Северном поселке, там площадь пожара составила 600 квадратных метров. Также вызовы были на улицы Карла-Либкнехта, Красноармейскую и другие.