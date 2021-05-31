Работал в ППС и был в Чечне: что известно о стрелке из Екатеринбурга

О стрелке Сергее Болкове, который открыл огонь из охотничьего ружья по людям и машинам вечером 30 мая на Химмаше в Екатеринбурге, рассказал его бывший коллега.

48-летний Сергей Болков до 2011 года работал в правоохранительных органах, он был сотрудником ППС в отделе полиции № 13 и ушел на пенсию десять лет назад. Как рассказал Е1 бывший коллега стрелка, у Болкова есть награды не только за службу, но и за отвагу при пожаре. Он дважды был в командировках в Чечне. После ухода на пенсию, бывший страж правопорядка работал в одном из ЧОПов. Осенью 2017 года он уже стрелял из своей квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Тогда и нужно было у него ружье изымать, но просто все на тормоза спустили. Он сам мне признавался, что передавал деньги, 100 тысяч рублей, за то, чтобы вынесли отказной материал. Сыграло еще то, что он свой, бывший сотрудник милиции, — рассказал изданию собеседник. По его словам, несколько лет назад стрелок развелся с женой, а в последнее время находился в длительном запое. Вечером 30 мая на улице Бородина в Екатеринбурге Болков начал стрелять по прохожим и машинам с балкона своей квартиры на четвертом этаже. В результате обстрела пострадали два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок. Пьяный мужчина требовал отменить гомосексуализм и стрелял по прохожим в Екатеринбурге Задержать нарушителя удалось после штурма квартиры с применением светошумовой гранаты. Кадры задержания опубликовал СКР по Свердловской области. Стрелявший по прохожим и силовикам экс-сотрудник МВД задержан в Екатеринбурге Пострадавшие в результате стрельбы сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка с ранениями доставлены в больницу. Как сообщили в минздраве Свердловской области, девочка прооперирована в ОДКБ № 1 Екатеринбурга. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Напомним, в воскресенье, 30 мая пьяный мужчина требовал отменить гомосексуализм и стрелял по прохожим в Екатеринбурге. В данный момент в отношении 48-летнего екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ и статье 317 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В отношении екатеринбургского стрелка возбуждено уголовное дело

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