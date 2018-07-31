Кормили сэндвичами и водили в один туалет: лагерь в Среднеуральске закрыт

Директор детского лагеря в Среднеуральске организовал питание детей, заключив договор с кафе фаст-фуда, где воспитанники оздоровительного учреждения завтракали и обедали. В детское меню входили сэндвичи с курицей и наггетсы.

Еще одним нарушением работы лагеря стало отсутствие дневного сна в режиме дня детей и медицинского обслуживания. Кроме того, в учреждении был общий туалет для мальчиков и девочек, что тоже не соответствует правилам. Руководство лагеря не оформило документы на дератизацию и дезинсекцию помещений, где находились воспитанники и персонал.