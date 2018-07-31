Кормили сэндвичами и водили в один туалет: лагерь в Среднеуральске закрыт
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Детский лагерь в Среднеуральске закрыт по решению суда из-за нарушений в организации питания детей.
Источник: «ЕТВ»
Директор детского лагеря в Среднеуральске организовал питание детей, заключив договор с кафе фаст-фуда, где воспитанники оздоровительного учреждения завтракали и обедали. В детское меню входили сэндвичи с курицей и наггетсы.
Еще одним нарушением работы лагеря стало отсутствие дневного сна в режиме дня детей и медицинского обслуживания. Кроме того, в учреждении был общий туалет для мальчиков и девочек, что тоже не соответствует правилам. Руководство лагеря не оформило документы на дератизацию и дезинсекцию помещений, где находились воспитанники и персонал.
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Роспотребнадзор подал иск в суд на основании вышеперечисленных нарушений. Суд удовлетворил прошение и постановил закрыть лагерь на 30 суток до устранения недостатков.
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