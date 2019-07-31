В Бурятии во время сплава умер 67-летний свердловчанин
Сегодня, 10:05ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС по Республике Бурятия
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В Бурятии спасатели эвакуировали со сплава группу туристов из Свердловской области, одного человека спасти не удалось, пишет пресс-служба МЧС по Республике Бурятия.
Туристы сами попросили эвакуировать их, поскольку одному из мужчин стало плохо с сердцем. Спасти его не удалось. Сообщение об эвакуации поступило еще 28 июля, однако из-за неподходящей погоды спасатели смогли вылететь на помощь лишь 30 июля. До этого времени на помощь была направлена наземная поисково-спасательная группа.
Спасатели предложили всей группе из 12 человек эвакуироваться из-за плохой погоды.
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