В Екатеринбурге иномарка залетела под КамАЗ

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В Екатеринбурге на улице Технической КамАЗ не уступил дорогу Daewoo Nexia, в результате чего пострадали два пассажира легковушки, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По данным Госавтоинспекции, КамАЗ поворачивал налево и не стал уступать дорогу иномарке. Передняя часть Daewoo Nexia оказалась под кабиной грузового автомобиля.
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Двое пассажиров Daewoo Nexia госпитализированы с травмами.
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