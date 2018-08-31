Олень на буксире у LADA Priora передвигался по Нижнему Тагилу

28 августа в Нижнем Тагиле очевидцы записали видео, как на улице Садовой живой олень бежал за автомобилем, привязанный веревкой.
28 августа в социальных сетях появилась видеозапись, на которой олень, привязанный к машине бежал по улице Садовой в Нижнем Тагиле.
Вот в Нижнем Тагиле люди привязали оленя к машине. Он бежит, не знаю с какой скоростью. Неадекватные какие-то. Проехали уже километра три или четыре точно,прокомментировал видеозапись автор съемки.
Жителей города возмутило такое обращение с животными, о чем они написали в комментариях к посту.
Таким животным конечно нужен свежий воздух и выгул!!!! НО!!!!! Это должно быть на полях!!!! А не вдоль дороги за машиной бежать, написала одна из тагильчанок.
Неужели люди в нашем городе стали понимать, что жестокое обращение с животными это не нормально. Данного водителя могут привлечь не только к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным но и за то, что он создает аварийную ситуацию, так как животное, напугавшись машины, может стать причиной аварии. Могут погибнуть люди. гласит другой комментарий к видео.