Олень на буксире у LADA Priora передвигался по Нижнему Тагилу

28 августа в социальных сетях появилась видеозапись, на которой олень, привязанный к машине бежал по улице Садовой в Нижнем Тагиле.

Вот в Нижнем Тагиле люди привязали оленя к машине. Он бежит, не знаю с какой скоростью. Неадекватные какие-то. Проехали уже километра три или четыре точно,прокомментировал видеозапись автор съемки.

Жителей города возмутило такое обращение с животными, о чем они написали в комментариях к посту.

Таким животным конечно нужен свежий воздух и выгул!!!! НО!!!!! Это должно быть на полях!!!! А не вдоль дороги за машиной бежать, написала одна из тагильчанок.

Видео Видео: «Типичный Тагильчанин»