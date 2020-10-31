В Челябинске объявили режим ЧС после взрыва в больнице

Напомним, сегодня в Челябинской городской больнице № 2 прогремел взрыв. Пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара происходило по второму номеру сложности, причиной служила разгерметизация кислородного баллона. После возгорания произошел взрыв.