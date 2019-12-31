В Нижнем Тагиле ночью сгорели Range Rover и Audi
Сегодня, 10:22ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В ночь на 31 декабря на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле сгорели две иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило в 04:09 утра. Пожар произошел на проспекте Ленина, горели Range Rover и Audi. Площадь возгорания составила два квадратных метра. На месте работали девять спасателей и две спецмашины.
В результате пожара повреждены моторный отсек и салон Range Rover и моторный отсек Audi.
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