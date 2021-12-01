162 тысячи доз «Спутника Лайт» поступили в Свердловскую область

162 тысячи доз «Спутника Лайт» поступили в Свердловскую область
162 тысячи доз «Спутника Лайт» поступили в Свердловскую область
Сегодня, 13:14Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
162 тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» получила Свердловская область.

Они прибыли на склады «фармации». Позднее вакцина будет распределена по региону, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что за все время в регион поступило более 2,5 миллиона доз различных вакцин против COVID-19.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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