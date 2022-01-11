Возврат QR-кодов в торговых центрах в пиковые часы на исключили свердловские власти

Возврат QR-кодов в торговых центрах в пиковые часы на исключили свердловские власти
Возврат QR-кодов в торговых центрах в пиковые часы на исключили свердловские власти
Сегодня, 18:03Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Возвращение QR-кодов в торговых центрах Свердловской области допустил замгубернатора Павел Креков. Он заявил, что возможен пограничный вариант, когда проверка будет проводиться в дни или часы пиковой нагрузки.

Однозначно о возвращении QR-кодов пока не сообщается. Однако Креков утверждает, что ситуация с распространением коронавируса будет тщательно отслеживаться.

При этом она, скорее всего, будет меняться каждый день, поэтому однозначно ответить на вопрос об отмене QR-кодов в регионе нельзя, подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что возможно возвращение к варианту, когда коды будут проверяться при пиковой нагрузке, например в выходные, а в остальные дни обойтись без них. Это, по его словам, будет при спокойной эпидемиологической обстновке. Однако в случае ее ухудшения коды могут быть возвращены полностью.

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