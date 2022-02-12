Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась в Свердловской области

4 956 случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области, это на 840 случаев меньше, чем вчера, сообщает оперштаб.

За время пандемии инфекция диагностирована у 279,2 тысячи жителей региона. С 11 по 12 февраля на 140 человек больше было выписано из больниц по выздоровлению, чем за предыдущие сутки — 1 016 свердловчан. Общее число излечившихся превысило 201 тысячу пациентов. Также зафиксировано 11 летальных случаев, всего от COVID-19 скончалось 10 128 свердловчан. Однако по России уровень заболеваемости остается прежним. За сутки было зарегистрировано 203,7 тысячи случаев коронавируса, госпитализировано 18,5 тысячи заболевших. Из медучреждений выписано 112,6 тысячи человек, скончалось 729 россиян. Напомним, с 10 по 11 февраля в Нижнем Тагиле впервые было выявлено более тысячи пациентов с COVID-19 — 1 140 человек. Более тысячи случаев COVID-19 впервые зафиксировано в Нижнем Тагиле

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