После вакцинации свердловская чиновница в третий раз заразилась COVID-19

7 июля Артюх почувствовала, что ей нехорошо. Утром 12 июля 2021 года ей пришёл положительный тест ПЦР, сообщает она на своей странице в Facebook.
Омбудсмен также сказала, что, вероятно, полноценную защиту от заражения вакцина не даёт, однако предположила, что после прививки шансы заболеть в тяжёлой форме снижаются. Артюх, по её словам, уже дважды заражалась COVID-19 — с ноября 2020 по июль 2021 года. Сейчас у неё те же симптомы, которые были и прежде.
Напомним, 12 июля 2021 года Свердловская область установила рекорд суточных заражений COVID-19. Согласно официальным данным оперштаба, в регионе выявлено 464 новых случая. За день умерли 14 человек.