После вакцинации свердловская чиновница в третий раз заразилась COVID-19

После вакцинации от коронавируса «Спутником V» третий раз заболела уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Прививку она поставила в мае 2021 года.

7 июля Артюх почувствовала, что ей нехорошо. Утром 12 июля 2021 года ей пришёл положительный тест ПЦР, сообщает она на своей странице в Facebook. Омбудсмен также сказала, что, вероятно, полноценную защиту от заражения вакцина не даёт, однако предположила, что после прививки шансы заболеть в тяжёлой форме снижаются. Артюх, по её словам, уже дважды заражалась COVID-19 — с ноября 2020 по июль 2021 года. Сейчас у неё те же симптомы, которые были и прежде. Напомним, 12 июля 2021 года Свердловская область установила рекорд суточных заражений COVID-19. Согласно официальным данным оперштаба, в регионе выявлено 464 новых случая. За день умерли 14 человек. Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Свердловской области

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