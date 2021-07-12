После вакцинации свердловская чиновница в третий раз заразилась COVID-19

После вакцинации свердловская чиновница в третий раз заразилась COVID-19
После вакцинации свердловская чиновница в третий раз заразилась COVID-19
Сегодня, 17:00Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
После вакцинации от коронавируса «Спутником V» третий раз заболела уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Прививку она поставила в мае 2021 года.

7 июля Артюх почувствовала, что ей нехорошо. Утром 12 июля 2021 года ей пришёл положительный тест ПЦР, сообщает она на своей странице в Facebook.

Омбудсмен также сказала, что, вероятно, полноценную защиту от заражения вакцина не даёт, однако предположила, что после прививки шансы заболеть в тяжёлой форме снижаются. Артюх, по её словам, уже дважды заражалась COVID-19 — с ноября 2020 по июль 2021 года. Сейчас у неё те же симптомы, которые были и прежде.

Напомним, 12 июля 2021 года Свердловская область установила рекорд суточных заражений COVID-19. Согласно официальным данным оперштаба, в регионе выявлено 464 новых случая. За день умерли 14 человек.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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