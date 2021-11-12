На отказ от выдачи медотвода девушке с ВИЧ пожаловалась свердловчанка

В отказе в выдаче медотвода от прививки от коронавируса девушке с ВИЧ пожаловалась жительница Ревды. Она считает, что состояние иммунитета сестры делает опасной вакцинацию.

При этом девушка рассказала, что у сестры имеются прямые противопоказания к прививке — иммунитет на уровне 200 клеток при необходимых 800-1200, ВИЧ и операция на позвоночник с инородным предметом, пишет Е1. Инфекционист и терапевт, у которых наблюдается пациентка, по словам девушки, рекомендовали соблюдать самоизоляцию до отмены QR-кодов, а также отказали в выдаче медотвода. Издание отмечает, что в списке противопоказаний к вакцинации отсутствует ВИЧ-инфекция. На сайте министерства сказано, что прививка является приоритетной для той группы населения, которая находится в группе риска и с ослабленным иммунитетом. Свердловчанка с медотводом обвинила работодателя в принудительной вакцинации

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