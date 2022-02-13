Почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области

Почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
Почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
Сегодня, 15:34Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

В Свердловской области выявлено почти 5 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировали 4 896 новых случаев заболевания коронавирусом. Общая численность свердловчан с диагнозом COVID-19 превышает на сегодняшний день 284 тысячи.

По словам официальных представителей оперштаба по борьбе с COVID-19, свыше 500 пациентов находятся сейчас в медицинских учреждениях в тяжело состоянии. Из них 296 человек — в реанимациях. С помощью аппаратов ИВЛ дышат 194 коронавирусных больных.

Состояние 4 450 пациентов свердловских больниц врачи оценивают как средней тяжести, сообщили в оперативном штабе.

Выписали почти 1000 граждан. Общая численность излечившихся от COVID-19 в результате превысила 202 тысячи.

От коронавируса скончались за сутки девять жителей Свердловской области. Всего летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано в регионе свыше 10 тысяч.

Сюжеты:
Коронавирус
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