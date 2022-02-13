Почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области

По словам официальных представителей оперштаба по борьбе с COVID-19, свыше 500 пациентов находятся сейчас в медицинских учреждениях в тяжело состоянии. Из них 296 человек — в реанимациях. С помощью аппаратов ИВЛ дышат 194 коронавирусных больных.