Еще 721 случай коронавируса подтвержден в Свердловской области

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе превышает 167 тысяч человек.
За сутки из больниц после лечения от инфекции выписано 475 человек. Таким образом, количество выздоровевших увеличилось до 149 тысяч человек.
Также оперативный штаб подтвердил смерть 28 человек от коронавируса. Всего в регионе насчитывается 7884 скончавшихся.
В России за минувшие сутки подтверждено 38,8 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что у 3,06 тысячи человек заболевание протекает без выраженных симптомов. Общее число заболевших составляет 9,07 миллиона человек. Количество выписанных из больниц по причине выздоровления увеличилось до 7,78 миллиона человек. Также подтверждено 1219 летальных исходов. Всего от коронавируса скончались 255,4 тысячи россиян.