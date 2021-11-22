Противники QR-кодов штурмом взяли Свердловскую областную прокуратуру

Активисты утром 22 ноября пришли к зданию Свердловской областной прокуратуры, чтобы получить ответ на свою жалобу о введении QR-кодов. Пострадавших нет.

Противники введения системы QR-кодов штурмовали здание областной прокуратуры в Екатеринбурге на улице Московская, пишет 66.ру. Активисты настаивали на том, что до сих пор не получили ответ на свое обращение от 21 октября — срок рассмотрения жалобы составляет месяц. Помимо этого, активисты просили разъяснить им законность введения губернатором Евгением Куйвашевым указа о введении системы электронных кодов. Всего у здания надзорного ведомства собралось около 15 человек. Спустя два часа оккупировавшие здание прокуратуры свердловчане разошлись — представители надзорного ведомства обещали дать ответ на обращение не позднее 23 ноября. Напомним, пикет против введения системы QR-кодов прошел сразу в нескольких городах Свердловской области. 20 ноября активисты записали видеообращение к президенту Путину. Сотни екатеринбуржцев вышли на пикет против QR-кодов

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