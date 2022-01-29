Врачи возмущены открытием «красной зоны» в поликлинике Краснотурьинска

Медики Краснотурьинска недовольны «красной зоной» в поликлинике

Медики, работающие в поликлинике в Краснотурьинске, возмущены тем, что была открыта «красная зона». Врачи переживают о лечении остальных тяжелых заболеваний.

Этот вопрос на своей личной странице в Instagram прокомментировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он сказал, что плановая помощь должна сохраняться, однако из-за пандемии необходимо помнить о гибком подходе. Данные минздрава гласят, что в филиале поликлиники Краснотурьинской горбольницы планируется устроить выездные бригады и call-центр. Между тем плановая помощь продолжит оказываться. Сотрудников физиотерапевтического отделения временно размесят в других помещениях,отметил губернатор. В них же будет действовать система разведения потоков пациентов, имеющих симптому ОРВИ, и нет. Напомним, 14 января стало известно, что в городской больнице № 1 Нижнего Тагила возобновлена плановая госпитализация пациентов. К плановой госпитализации вернулась ГБ № 1 в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter