Врачи возмущены открытием «красной зоны» в поликлинике Краснотурьинска

Врачи возмущены открытием «красной зоны» в поликлинике Краснотурьинска
Врачи возмущены открытием «красной зоны» в поликлинике Краснотурьинска
Сегодня, 10:38Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Медики Краснотурьинска недовольны «красной зоной» в поликлинике

Медики, работающие в поликлинике в Краснотурьинске, возмущены тем, что была открыта «красная зона». Врачи переживают о лечении остальных тяжелых заболеваний.

Этот вопрос на своей личной странице в Instagram прокомментировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он сказал, что плановая помощь должна сохраняться, однако из-за пандемии необходимо помнить о гибком подходе. Данные минздрава гласят, что в филиале поликлиники Краснотурьинской горбольницы планируется устроить выездные бригады и call-центр. Между тем плановая помощь продолжит оказываться.

Сотрудников физиотерапевтического отделения временно размесят в других помещениях,отметил губернатор.

В них же будет действовать система разведения потоков пациентов, имеющих симптому ОРВИ, и нет.

Напомним, 14 января стало известно, что в городской больнице № 1 Нижнего Тагила возобновлена плановая госпитализация пациентов.

Сюжеты:
Коронавирус
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