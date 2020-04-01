Путин наделил российское правительство правом вводить режим ЧС

Кроме того, согласно закону, российское правительство наделяется правом ограничивать торговлю медицинскими изделиями, вводить особый порядок регистрации, обращения лекарств и медсредств для использования в военное время, в чрезвычайных ситуациях либо для лечения болезней, которые представляют опасность для других людей.