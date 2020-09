Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Балыбердин возобновляет личный приём граждан

Депутат Алексей Балыбердин возобновит приём граждан с 3 сентября 2020 года. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

В связи с постепенной отменой многих ограничительных мер, связанных с коронавирусом, Алексей Балыбердин решил возобновить приёмы граждан по личным вопросам. При этом он отмечает, что будут соблюдаться все меры личной безопасности граждан. На этой неделе приём будет проводиться только в Нижнем Тагиле, но уже со следующей депутат начнет принимать граждан и в других городах избирательного округа. Также к нему можно обратиться в социальных сетях через личные сообщения. Напомним, что ранее депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обратился к Куйвашеву из-за обещанных квот Госпиталю Тетюхина. Депутат Балыбердин обратился к Куйвашеву из-за обещанных квот Госпиталю Тетюхина

