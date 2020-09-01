Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Балыбердин возобновляет личный приём граждан

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Балыбердин возобновляет личный приём граждан

Сегодня, 15:35ПолитикаPhoto: "Вконтакте" Алексея Балыбердина
Депутат Алексей Балыбердин возобновит приём граждан с 3 сентября 2020 года. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

В связи с постепенной отменой многих ограничительных мер, связанных с коронавирусом, Алексей Балыбердин решил возобновить приёмы граждан по личным вопросам.

При этом он отмечает, что будут соблюдаться все меры личной безопасности граждан.

На этой неделе приём будет проводиться только в Нижнем Тагиле, но уже со следующей депутат начнет принимать граждан и в других городах избирательного округа.

Также к нему можно обратиться в социальных сетях через личные сообщения.

Напомним, что ранее депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обратился к Куйвашеву из-за обещанных квот Госпиталю Тетюхина.

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