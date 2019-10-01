На Универсиаду в Екатеринбурге дополнительно выделят 2,5 миллиарда рублей
Сегодня, 11:47ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Екатеринбург получит 2,5 миллиарда рублей от правительства РФ перед Универсиадой-2023, сообщил в своем аккаунте в фейсбуке депутат госдумы Андрей Альшевских.
Сюжеты: Екатеринбург
Нас своей странице он написал, что в следующем году 193 миллиона рублей пойдут на организационные расходы, в 2021 году — более 625 миллионов рублей, а в 2022 году — 1,7 миллиарда рублей. Средства выделяются из федерального бюджета Екатеринбургу.
Напомним, по словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, итоговая сумма расходов на проведение Универсиады-2023 превышает 79 миллиардов рублей.
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