На Универсиаду в Екатеринбурге дополнительно выделят 2,5 миллиарда рублей

Нас своей странице он написал, что в следующем году 193 миллиона рублей пойдут на организационные расходы, в 2021 году — более 625 миллионов рублей, а в 2022 году — 1,7 миллиарда рублей. Средства выделяются из федерального бюджета Екатеринбургу.