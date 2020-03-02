Путин направил в Госдуму поправки в Конституцию о Боге, языке и отчуждении территории

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что текст президентских поправок занимает 24 страницы. Путин предложил сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа. Также глава государства предложил внести в Конституцию пункт с указанием, что Россия является правопреемником СССР. В числе поправок также: закрепление понятия брака как союза между мужчиной и женщиной, упоминание предков, которые передали российскому народу веру в Бога и запрет отчуждения территории страны.