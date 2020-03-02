Путин направил в Госдуму поправки в Конституцию о Боге, языке и отчуждении территории
Сегодня, 21:55ПолитикаФото: kremlin.ru
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Владимир Путин внес в Госдуму поправки к Конституции. В Госдуме второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию пройдет 10 марта, пишет РИА «Новости».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что текст президентских поправок занимает 24 страницы. Путин предложил сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа. Также глава государства предложил внести в Конституцию пункт с указанием, что Россия является правопреемником СССР. В числе поправок также: закрепление понятия брака как союза между мужчиной и женщиной, упоминание предков, которые передали российскому народу веру в Бога и запрет отчуждения территории страны.
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