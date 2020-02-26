Владимир Путин заявил о 900 поступивших предложениях по поправкам в Конституцию РФ

По его словам, предложения касаются практически всех направлений жизни граждан и жизнедеятельности государства. Об этом он рассказал на встрече рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.

Кроме того, в ходе встречи Путин поддержал предложение об указании в Конституции особого отношения к детям, так как в стране имеются проблемы с рождаемостью.