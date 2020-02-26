Владимир Путин заявил о 900 поступивших предложениях по поправкам в Конституцию РФ
Сегодня, 20:39ОбществоФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что уже поступило около 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ, но работа еще не закончена, сообщает «Комсомольская правда».
По его словам, предложения касаются практически всех направлений жизни граждан и жизнедеятельности государства. Об этом он рассказал на встрече рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.
Кроме того, в ходе встречи Путин поддержал предложение об указании в Конституции особого отношения к детям, так как в стране имеются проблемы с рождаемостью.
20 января Владимиром Путиным был внесен в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Документ был принят в первом чтении. Планируется, что второе чтение состоится 10 марта. В законопроекте говорится о внесении поправок в 22 главы Основного закона страны. Голосование среди российских граждан о принятии или не принятии поправок запланировано на 22 апреля.
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