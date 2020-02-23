Глава ВЭБа предложил обозначить в Конституции предпринимателей как передовой класс
Глава Внешэкономбанка и бывший вице-премьер Игорь Шувалов высказал мнение, что предпринимателей нужно обозначить в Конституции РФ как передовой класс, сообщают «РИА-Новости».
Чиновник считает, что в России люди не считают предпринимательство ценностью. Он также отметил, что в российском законодательстве отсутствует четкое понятие бизнеса, а оно нужно для взаимоотношений на рынке.
Шувалов подчеркнул, что бизнесменов нужно признать людьми, которые создают новые ценности.
О том, что в Конституцию РФ нужно внести поправки, заявил Владимир Путин 15 января во время послания Федеральному собранию. Он считает, что нововведения должны повысить социальные гарантии для жителей страны. Для изучения всех поступающих предложений была создана рабочая группа.
Игорь Шувалов с 2000 по 2018 года занимал государственные должности. Он был главой аппарата правительства, помощником президента и вице-премьером. В мае 2018 года он занял пост главы Внешэкономбанка.