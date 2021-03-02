Внеплановая проверка нагрянет в мэрию Красноуфимска

Проверку готовит минфин Свердловской области. Будет проверяться целевое использование средств междбюджетного трансферта, который направлен на исполнение госпрограммы благоустройства.
Мероприятие начнется 4 марта и будет длиться 30 дней. За курирование процесса отвечает замминистр Рауиль Абсолямов.
Ожидается, что вслед за финансовой проверкой в мэрию придут силовики,рассказал Ура.ру знакомый с ситуацией источник.
По его словам, часть денег, которые были выделены на благоустройство городского парка и набережной Уфы, «ушли не по назначению».
Напомним, 1 марта стало известно, что жители Красноуфимска обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой выбрать им мэра.