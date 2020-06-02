Песков высказал свое мнение по поводу убитого подозреваемого СОБРом в Екатеринбурге
Сегодня, 18:22ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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Убийство в Екатеринбурге молодого человека за кражу обоев пользователи соцсети Twitter сравнили с убийством в американском Миннеаполисе. Свое несогласие выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявление которого опубликовано на канале «Вы слушали маяк».
Сюжеты: Екатеринбург
Кремль считает неприемлемым соотносить убийство жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова бойцами СОБРа с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в США. Не располагая деталями инцидента, невозможно прокомментировать ситуацию, утверждает Песков.
Напомним, 31 мая сотрудниками СОБР при штурме квартиры был убит Владимир Таушанков. Он подозревается в краже четырех рулонов обоев из строительного магазина. При попытке задержания мужчина проявил сопротивление, пустив в одного из бойцов струю слезоточивого газа, а позднее направив на силовиков оружие. В результате штурма квартиры мужчина был убит.
Больше суток структуры воздерживались от комментариев по поводу произошедшего, и только сегодня Росгвардия опубликовала свое заявление.
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