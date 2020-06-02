Песков высказал свое мнение по поводу убитого подозреваемого СОБРом в Екатеринбурге

Напомним, 31 мая сотрудниками СОБР при штурме квартиры был убит Владимир Таушанков. Он подозревается в краже четырех рулонов обоев из строительного магазина. При попытке задержания мужчина проявил сопротивление, пустив в одного из бойцов струю слезоточивого газа, а позднее направив на силовиков оружие. В результате штурма квартиры мужчина был убит.