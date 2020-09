Два директора уральского завода получили награду от Владимира Путина

Почетными грамотами наградили двух директоров Уральской горно-металлургической компании, пишет Ура.ру.

Полпред президента России Владимира Путина в УРФО наградил почетными грамотами двух руководителей УГМК. Ими оказались технический директор Андрей Паньшин и директор Игорь Кудряшкин. Они являются одними из ключевых сотрудников, участвующих в развитии предприятия. В грамотах отмечаются успехи в труде и содержится благодарность за работу на совесть сотрудниками УГМК. Напомним, что накануне Владимир Путин наградил тагильчанку званием "Почетный работник культуры". Кроме нее получили звание еще три жительницы Урала. Также недавно получил награду от президента России свердловский меценат Андрей Симановский. Грамота была вручена 1 сентября за помощь в борьбе с коронавирусом. Андрей занимался поставкой оборудования и защитных костюмах. Тагильчанка получила государственную награду «Заслуженный работник культуры РФ»

