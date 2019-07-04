Президенты других стран не приедут в Екатеринбург на GMIS-2019

В качестве почетных гостей заявлены министр индустрии Казахстана Роман Скляр, министр туризма Венеции Серджио Эмилио Бини, министр промышленности и торговли Зимбабве Мангалисо Ндлову, министры из Азербайджана, Турции и ряда других стран. В списке подтвердивших приезд нет ни одного президента, кроме Владимира Путина. Также саммит не посетят арабские шейхи, как анонсировалось ранее.