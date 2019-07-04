Президенты других стран не приедут в Екатеринбург на GMIS-2019
Сегодня, 09:54ПолитикаФото: Екатеринбург-экспо
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На саммит GMIS-2019 в Екатеринбурге анонсировался приезд глав 10 государств, однако оказалось, что мероприятие посетит лишь президент России Владимир Путин, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на источник в оргкомитете подготовки к саммиту.
Сюжеты: Екатеринбург
В качестве почетных гостей заявлены министр индустрии Казахстана Роман Скляр, министр туризма Венеции Серджио Эмилио Бини, министр промышленности и торговли Зимбабве Мангалисо Ндлову, министры из Азербайджана, Турции и ряда других стран. В списке подтвердивших приезд нет ни одного президента, кроме Владимира Путина. Также саммит не посетят арабские шейхи, как анонсировалось ранее.
В правительстве Свердловской области, как сообщает издание, ситуацию предпочти не комментировать. Напомним, саммит откроется 9 июля и пройдет в конгресс-холле на территории МВЦ ЭКСПО.
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