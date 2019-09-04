СМИ сообщили о скорой отставке главы Минпромторга Дениса Мантурова

Источник сообщает, что Мантуров может покинуть пост уже 18 сентября. СМИ анонсировали переход Мантурова в «Ростех» еще в марте прошлого года.

Сергей Чемезов возглавляет госкорпорацию с 2007 года. Этим летом в эфире телеканала «Россия-1» он рассказал, что ему поступают предложения уйти в политику, в том числе, занять губернаторское кресло в одном из регионов.