Депутат госдумы РФ от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин будет работать в структурах исполнительной власти Свердловской области.

По словам источника Ура.ру в резиденции губернатора Свердловской области, Балыбердина «не бросят» и «найдут место» в областной исполнительной власти. Напомним, 3 февраля стало известно, что Алексей Балыбердин заявил о желании переизбраться на еще один срок в 2021 году. По словам депутата, ему предстоит решать множество задач, включая единственную перегруженную школу в Верхней Туре и проблему с переселением из аварийного жилья. Депутат госдумы РФ от Нижнего Тагила заявил о желании переизбраться в 2021 году

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter