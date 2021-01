Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин поставил второй компонент вакцины «Спутник V». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, после первой прививки не было никаких отрицательных симптомов. Однако в памятке написано, что у 5-10% привитых может появиться слабость и подняться температура. О том, как себя чувствует тагильчанка после прививки от коронавируса, она будет ежедневно рассказывать редакции TagilCity.ru. «Как я поставила прививку от COVID-19. День первый». Записки тагильчанки

