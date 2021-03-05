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VII Всероссийский конкурс «Возьмёмся за руки, друзья» стартовал в Нижнем Тагиле

Фестиваль-конкурс посвящен творчеству Булата Окуджавы. Финальный гала-концерт состоится 14-15 мая в Нижнем Тагиле.

Любители творчества Булата Окуджавы могут посоревноваться в четырех номинациях. Песенные исполнители на музыку собственного сочинения, исполнители песен барда, художественное слово, а также авторские произведения, связанные с творчеством Б. Окуджавы (стихи, песни).

Как сообщает пресс-служба администрации города Нижний Тагил, конкурс проводится в два этапа. Первый тур пройдет заочно. с 1 марта по 1 апреля участники подают анкеты-заявки на сайте со ссылкой на видеоролик.

Принять участие в фестивале-конкурсе могут солисты, авторы-исполнители, вокальные ансамбли. Свое творчество также могут представить исполнители художественного слова, любительские театры.

Возраст исполнителей должен быть не менее 18 лет. Участники, прошедшие первый тур, проходят в финал и получают право выступить на гала-концерте 14-15 мая, который пройдет в Нижнем Тагиле.

Вениамин Смехов, актер театра и кино, станет почетным гостем фестиваля. Организаторами фестиваля-конкурса являются Свердловский государственный областной Дворец народного творчества, Министерство культуры Свердловской области, Центральная городская библиотека, Управление культуры Администрации города Нижний Тагил.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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