Наблюдать за голосованием по Конституции будет «Голос» из Екатеринбурга
Наблюдением за процессом голосования по внесению поправок в Конституцию РФ займётся организация «Голос» из Екатеринбурга, пишет Znak.com.
Руководитель свердловского «Голоса» Александр Грезев уже начал формировать штаб волонтёров для работы на участках – об этом сказано в его официальном письме.
С 25 июня пo 1 июля нашу страну ждeт так называеoое «общерoссийское голoсование». Безусловнo, эта прoцедура вызывает негативнoе отнoшение, как по фoрме, так и сoдержанию. «Гoлос» уже неoднократно высказывал свoю пoзицию по этoму повoду. Тем не менее гoлосование состoится, и мы, как наблюдательскoе движение, будем стараться его пoоконтролировать теми силами, кoторые есть,пишет Грезев.
Голосование в нынешних условиях, а именно – дистанционное, создаёт трудности для наблюдателей. Тем более, волонтёры «Голоса» не будут таковыми официально. Единственное право на назначение наблюдателей есть только у Общественной палаты, с которой руководство организации не может договориться. Поэтому они вынуждены вести переговоры с другими партиями, но анонимно.
Голосование по внесению поправок в Конституцию перенесли с апреля на июль из-за пандемии коронавируса. В референдуме нет порога явки – однако, поданным инсайдера издания, от регионов будут требовать голоса не менее 60% избирателей.