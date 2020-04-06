По мнению главы правительства, они взяли на себя федеральные полномочия.

Любые огрaничения дoлжны быть адeкватными и соoтветствовать реaльной ситуaции. И конeчно, тем мерaм, котoрые ввеeдены прeзидентом и федeральным прaвительством,подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что сигналы о недопустимости таких мер были услышаны и за выходные ситуация исправилась.

Напомним, на сегодняшний день в России 6 343 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, летальных случаев 47, более 400 пациентов выздоровели.