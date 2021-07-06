Сергей Носов посетил Нижний Тагил с нерабочим визитом

Сергей Носов посетил Нижний Тагил с нерабочим визитом
Сергей Носов посетил Нижний Тагил с нерабочим визитом
Вчера, 18:14Политика
Во время посещения международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге губернатор Магаданской области Сергей Носов приехал и в Нижний Тагил, где ранее был главой города. Вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин вместе с гостем побывали на знаковых объектах города.

Приезд Сергея Носова на выставку в Екатеринбург не сошелся с рабочим расписанием Владислава Пинаева — 6 июля глава Нижнего Тагила находится на выставке ИННОПРОМ, где ему предстоит подписать сразу ряд соглашений. В связи с этим губернатора Магаданской области во время частного визита сопровождал Вячеслав Горячкин.

Бывший мэр города увидел, как развиваются тагильские объекты — мост через городской пруд, парк «Народный», Тагильская лагуна и другие общественные территории.

В пресс-службе мэрии рассказали, что общение Владислава Пинаева и Сергея Носова проходит и вне официальных мероприятий, в том числе чиновники общаются и во время ИННОПРОМа.

Также с Сергеем Носовым в Нижнем Тагиле встретились начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров, руководитель компании «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав ПинаевИбрагим АбдулкадыровСергей НосовВячеслав ГорячкинГаджи Абдулов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы