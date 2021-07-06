Сергей Носов посетил Нижний Тагил с нерабочим визитом

Во время посещения международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге губернатор Магаданской области Сергей Носов приехал и в Нижний Тагил, где ранее был главой города. Вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин вместе с гостем побывали на знаковых объектах города.

Приезд Сергея Носова на выставку в Екатеринбург не сошелся с рабочим расписанием Владислава Пинаева — 6 июля глава Нижнего Тагила находится на выставке ИННОПРОМ, где ему предстоит подписать сразу ряд соглашений. В связи с этим губернатора Магаданской области во время частного визита сопровождал Вячеслав Горячкин. Бывший мэр города увидел, как развиваются тагильские объекты — мост через городской пруд, парк «Народный», Тагильская лагуна и другие общественные территории. В пресс-службе мэрии рассказали, что общение Владислава Пинаева и Сергея Носова проходит и вне официальных мероприятий, в том числе чиновники общаются и во время ИННОПРОМа. Также с Сергеем Носовым в Нижнем Тагиле встретились начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров, руководитель компании «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

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