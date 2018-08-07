Депутат из Асбеста Наталья Крылова может лишиться мандата из-за сокрытия квартиры
Депутат Асбестовского городского округа Наталья Крылова может лишиться мандата.
По результатам проверки прокуратуры Свердловской области, у политика в декларации о доходах не указана квартира, которая находится в собственности.
Общественный деятель Асбеста направил по этому поводу запрос в надзорное ведомство.
Кроме того, губернатору, в правительство Свердловской области и в думу Асбеста поступила информация «о фактах ненадлежащего исполнения обязанностей депутатом».
Я так понимаю, что речь идет о квартире моей мамы, в которой я периодически живу. Кроме того, с бывшим мужем у нас есть трехкомнатная квартира в долевой собственности, но мы ее еще не делили, сообщила депутат.
Аналогичные нарушения выявлены в работе еще двух депутатов Свердловской области: из Среднеуральска и Первоуральска.
В мае мандата был лишен депутат Законодательного Собрания Армен Карапетян. Политик не указал в декларации о доходах двух несовершеннолетних детей. Кроме того, депутат скрыл выплаты, которые производились его жене в качестве помощницы депутата в то время, как она отсутствовала в регионе.