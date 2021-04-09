Причина избиения архитектора Кротова озвучена в суде Екатеринбурга

Причина избиения архитектора Кротова озвучена в суде Екатеринбурга
Сегодня, 11:45ПолитикаФото: Е1.RU
Озвучена причина избиения архитектора Кротова в Екатеринбурге на очередном судебном заседании. Мужчина скончался в больнице через месяц после инцидента.

В столице Среднего Урала продолжается серия судебных заседании, где двое местных жителей судят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

На скамье подсудимых Егор Трошин и Иван Галкин, которые в начале января 2020 года избили известного в городе архитектора Александра Кротова. С травмами пожилой мужчина был госпитализирован, он умер спустя месяц после происшествия.

Как выяснилось в ходе допроса свидетелей, конфликт возник из-за женщины. За две недели до избиения, один из обвиняемых и погибший поссорились в ресторане Екатеринбурга. Тогда архитектор разбил об голову оппонента бутылку.

За избиение человека, повлекшее его смерть, молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, архитектора Александра Кротова нашли в тяжелом состоянии родные в одной из больниц города в середине января прошлого года. Одного подозреваемого в избиении 67-летнего мужчины полицейские оперативно установили и нашли, а второй какое-то время скрывался, но также был задержан оперативниками. Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судкриминалобществоархитекторЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы