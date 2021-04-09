Причина избиения архитектора Кротова озвучена в суде Екатеринбурга

В столице Среднего Урала продолжается серия судебных заседании, где двое местных жителей судят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
На скамье подсудимых Егор Трошин и Иван Галкин, которые в начале января 2020 года избили известного в городе архитектора Александра Кротова. С травмами пожилой мужчина был госпитализирован, он умер спустя месяц после происшествия.
Как выяснилось в ходе допроса свидетелей, конфликт возник из-за женщины. За две недели до избиения, один из обвиняемых и погибший поссорились в ресторане Екатеринбурга. Тогда архитектор разбил об голову оппонента бутылку.
За избиение человека, повлекшее его смерть, молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, архитектора Александра Кротова нашли в тяжелом состоянии родные в одной из больниц города в середине января прошлого года. Одного подозреваемого в избиении 67-летнего мужчины полицейские оперативно установили и нашли, а второй какое-то время скрывался, но также был задержан оперативниками. Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд.