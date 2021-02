На Урале обвиняемые в избиении до смерти архитектора Кротова предстанут перед судом

В Екатеринбурге мужчины, обвиняемые в избиении до смерти архитектора Александра Кротова, предстанут перед судом, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчины 1987 года рождения обвиняются в совершении преступления по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие установило, что 11 января 2020 года обвиняемые, злоупотребив алкоголем, находились в кафе на улице Малышева в Екатеринбурге. Там они начали ругаться с 67-летним пенсионером, который ранее работал архитектором-проектировщиком. Пожилой мужчина сделал обвиняемым замечание. По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, после того, как пенсионер покинул кафе, мужчины направились за ним и нанесли множественные удары руками и ногами. В феврале 2020 года пенсионер скончался от полученных травм. В результате уголовное дело было направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Напомним, архитектор Александр Кротов пропал 11 января 2020 года. Родные нашли его в тяжелом состоянии в одной из больниц города. По камерам видеонаблюдения, установленным в кафе, сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых, один из которых оказался действующим сотрудником МЧС, однако вскоре уволился из ведомства по собственному желанию.

