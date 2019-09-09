Свердловчанин Денис Паслер стал губернатором Оренбуржья
Сегодня, 09:33ПолитикаФото: Страница Дениса Паслера в соцсети
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Экс-председатель правительства Среднего Урала Денис Паслер избран губернатором Оренбургской области.
Согласно данным избиркома, Паслер набрал 65,94% голосов избирателей, на втором месте — коммунист Максим Амелин, набравший 23,72% голосов.
Напомним, ранее Пасер являлся врио главы Оренбуржья. Это уже третий свердловчанин, занявший губернаторское кресло. В 2018 году губернатором Омской области стал Александр Бурков, в этом же году экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов занял пост главы Магаданской области.
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