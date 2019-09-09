Свердловчанин Денис Паслер стал губернатором Оренбуржья

Напомним, ранее Пасер являлся врио главы Оренбуржья. Это уже третий свердловчанин, занявший губернаторское кресло. В 2018 году губернатором Омской области стал Александр Бурков, в этом же году экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов занял пост главы Магаданской области.