Путин уволил Глазьева с должности советника президента России
Сегодня, 22:47ПолитикаФото: kremlin.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сергея Глазьева освободили от должности советника президента России. Соответствующий указ уже подписан, сообщается на сайте Кремля.
Он был утвержден на посту министра Евразийской экономической комиссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Глазьев не сможет работать сразу в двух должностях.
Сергей Юрьевич Глазьев работает в Администрации президента РФ с 2012 года. 28 июля того же года, он был назначен советником главы государства. На этом посту он занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей