Путин уволил Глазьева с должности советника президента России

Сергей Юрьевич Глазьев работает в Администрации президента РФ с 2012 года. 28 июля того же года, он был назначен советником главы государства. На этом посту он занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.