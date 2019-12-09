Тагильские депутаты вновь не стали лишать мандатов коллег из-за ошибок в декларациях
Сегодня, 20:01ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Сегодня в Нижнем Тагиле комиссия гордумы рассмотрела вопрос о лишении депутатских полномочий Марии Лисиной, Романа Гореленко и Игоря Темнова, подавших сведения о доходах с ошибками, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Депутаты допустили ошибки в декларациях о доходах и имуществе за 2018 год. Ранее коллеги депутатов приняли решение сохранить мандаты Лисиной, Гореленко и Темнова. Однако Ленинский райсуд признал данное решение незаконным, прокуратура потребовала применить к депутатам более серьезное наказание.
В ходе заседания спикер НТГД Вадим Раудштейн и председатель комиссии по регламенту и этике Владимир Антонов вновь решили, что в отношении депутатов достаточно будет вынести предупреждение. Окончательное решение в отношении трех депутатов примут в конце декабря.
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