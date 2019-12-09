Тагильские депутаты вновь не стали лишать мандатов коллег из-за ошибок в декларациях

Депутаты допустили ошибки в декларациях о доходах и имуществе за 2018 год. Ранее коллеги депутатов приняли решение сохранить мандаты Лисиной, Гореленко и Темнова. Однако Ленинский райсуд признал данное решение незаконным, прокуратура потребовала применить к депутатам более серьезное наказание.