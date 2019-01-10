Дмитрий Горфинкель из Нижнего Тагила назначен замом Сергея Носова в Магадане

Заместителем председателя регионального правительства по экономике и финансам в Магаданской области назначен уроженец Нижнего Тагила Дмитрий Горфинкель.

Горфинкель родился в Нижнем Тагила в 1967 году, закончил нижнетагильскую школу №44, затем Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова.

В 2022 году новый заместитель Сергея Носова являлся начальником финансового управления НТМК, должность управляющего в тот момент занимал сам Носов.

В 2018 году Горфинкель вместе с нынешним губернатором Колымы являлся учредителем Свердловского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, сообщает Весьма.

С 2016 года новый замгубернатора исполнял обязанности первого заместителя главы Железногорска. 29 декабря 2018 года Дмитрий Горфинкель разместил на своей странице в социальной сети пост, в котором поблагодарил своих бывших коллег за сотрудничество.

За два прошедших года нашими усилиями было много сделано для города, многие проекты прошли стадию подготовки и начнут выполняться в будущем году. Для меня это был непростой период жизни. Период осмысления, обучения и получения нового навыка управления, написал Горфинкель.