Паслер рассказал почему забирает к себе свердловских управленцев
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер рассказал почему забирает из Свердловской области управленцев, пишет Ура.ру.
Паслер подчеркнул, что его интересуют профессионалы. И если человек профессионал, то он может работать на любом месте и в любом регионе. Также губернатор отметил, что если человек занят на своем месте, то звать его нет смысла.
Звать людей, которые работают и нужны губернатору и тех, кто не в системе — это принципиальная разница,заявил Паслер.
Ранее Паслер назначил бывшего замначальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Станислава Кустовского и. о. первого замминистра здравоохранения своего региона, также в Оренбург приглашена Татьяна Савинова, ранее работавшая в управлении здравоохранения Екатеринбурга. На должность министра природных ресурсов Оренбуржья был приглашен Александр Самбурской из Свердловской области, бывшего замминистра образования Свердловской области Алексея Пахомова Паслер пригласил на должность и. о. министра образования Оренбуржья.
Паслер был главой свердловского правительства в 2012–2016 годах. В 2019 году Путин назначил его врио главы Оренбургской области. В сентябре Паслер одержал победу на выборах с результатом 65,94% голосов.