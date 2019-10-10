Паслер рассказал почему забирает к себе свердловских управленцев

Паслер подчеркнул, что его интересуют профессионалы. И если человек профессионал, то он может работать на любом месте и в любом регионе. Также губернатор отметил, что если человек занят на своем месте, то звать его нет смысла.

Звать людей, которые работают и нужны губернатору и тех, кто не в системе — это принципиальная разница,заявил Паслер.

Ранее Паслер назначил бывшего замначальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Станислава Кустовского и. о. первого замминистра здравоохранения своего региона, также в Оренбург приглашена Татьяна Савинова, ранее работавшая в управлении здравоохранения Екатеринбурга. На должность министра природных ресурсов Оренбуржья был приглашен Александр Самбурской из Свердловской области, бывшего замминистра образования Свердловской области Алексея Пахомова Паслер пригласил на должность и. о. министра образования Оренбуржья.