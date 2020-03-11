Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию

За принятие закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» проголосовали 383 депутата, 43 народных избранника предпочли воздержаться, против не проголосовал никто.

Во время голосования председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех депутатов отдать свой голос.

Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы, заявил Володин.