Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию
11 марта Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию. Документ отправится в Совет Федерации, где его должны одобрить не менее 2/3 Законодательных Собраний регионов.
За принятие закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» проголосовали 383 депутата, 43 народных избранника предпочли воздержаться, против не проголосовал никто.
Во время голосования председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех депутатов отдать свой голос.
Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы, заявил Володин.
Ко второму чтению, которое прошло 10 марта, было подготовлено около 400 поправок. В итоговый текст законопроекта вошла половина. В частности, упоминание Бога, поправка о президентских сроках, социальные гарантии (заплата не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация соцвыплат, защита брака, семьи, культуры и русского языка). Против поправки об обнулении президентских сроков проголосовала фракция КПРФ в составе 43 человек.